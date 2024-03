Oportunitatile de finantare AFIR 2023-2027, prezentate la CCIAT

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua seria sesiunilor de informare a agentilor economici cu seminarul de prezentare a oportunitatilor de finantare oferite prin Planul Strategic PAC 2023-2027, care are loc in data de 14 martie 2024, ora 10.00, in Sala BANAT a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, et.I.Organizat in colaborare cu Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 5 Vest (AFIR), seminarul se adeseaza fermierilor, ... citește toată știrea