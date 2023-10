In anul in care Timisoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, opt expozitii de mare interes pot fi vizitate, la Muzeul Banatului Timisoara, in acest weekend.E octombrie, luna in care frunzele obtin ruginiul perfect, luna cu mere coapte, cartofi pufosi, copti si ei, gutui dulci ca mierea si dovleci dichisiti. Octombrie este despre portocaliu, despre dupa-amiezi linistite cu soare bland, ploi scurte si curcubee jucause.Iata ce puteti vizita in acest sfarsit de saptamana la Muzeul ... citeste toata stirea