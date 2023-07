Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Teatrul pentru Copii si Tineret Merlin si Asociatia Culturala Diogene pregatesc "Orasul Paralel: Party in Elisabetin" - premiera din 21 iulie care incheie trilogia teatrala timisoreana "Orasul Paralel", creata de regizoarea Ana Margineanu si dramaturgul Peca Stefan.Ca si la primele doua spectacole din trilogie, "Orasul Paralel: Party in Elisabetin" invita publicul sa aleaga dintre mai multe rute performative, mai exact, cinci spectacole se deruleaza in ... citeste toata stirea