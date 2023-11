Ambasada Republicii Moldova, Centrul Cultural UNESCO "Mihai Eminescu" si Primaria Municipiului Timisoara au organizat expozitia de pictura "Orheiul Vechi", joi, 02 noiembrie, de la ora 17.00, in Galeria 3, Bastion Maria Theresia.Cu acest prilej, Mihaela Manoli, ministrul consilier in Ambasada Republicii Moldova in Romania, a vorbit despre mesajul acestei expozitii simbolice."Am vrut sa aducem frumusetea locurilor pitoresti moldovenesti in Romania in speta la Bucuresti si la Timisoara unde ... citeste toata stirea