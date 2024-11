Ovidiu Tender pregateste explorarea seismica in Ucraina, prin Prospectiuni SA

Furnizorul de servicii geologice si geofizice pentru industria petroliera Prospectiuni SA, controlat indirect de omul de afaceri Ovidiu Tender si iesit in 2022 din insolventa, ar putea incepe in curand explorarea seismica in Ucraina, spun sursele din piata ale ExPro. Potrivit surselor, compania si-a adus deja echipamentele seismice 3D in Ucraina.Prospectiuni a negociat cu Poltava Petroleum Company JV pentru a efectua studii seismice 3D la campurile PPC din regiunea Poltava. Cu toate acestea, ... citește toată știrea