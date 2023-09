Panorama teatrala la jumatatea anului Capitalei Europene a Culturii demonstreaza felul in care Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara a reconfigurat pentru orasul si pentru comunitatea pe care le reprezinta o structura culturala inalt profesionala.Initiativele sale de anvergura internationala contin atat spatiul vizibil al evenimentului, cat si pe cel profund, de structura.Anotimpurile FEST-FDR au prilejuit in primavara si in vara FEST-FDR un racord direct al spectatorului - ... citeste toata stirea