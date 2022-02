Parcare gratuita inca o luna in Timisoara, cu exceptia zonei centrale

Primaria Timisoara aminteste luni, 28 februarie, ca noul sistem Timpark, aflat acum direct in subordinea primarului, va fi operational incepand de la 1 aprilie. Noile abonamente vor fi disponibile incepand din 21 martie, insa pana pe 31 martie parcarea ramane gratuita in Timisoara, cu exceptia zonei centrale."Cu exceptia Zonei 0, plata pentru parcare in Timisoara este suspendata, pana la intrarea in vigoare a noului regulament din data de 31 martie. Tarifele aplicabile pentru Zona 0 sunt ... citeste toata stirea