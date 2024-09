Parcari securizate de biciclete pentru timisoreni la Shopping Center Timisoara

Asociatia Green Revolution in parteneriat cu NEPI Rockcastle lanseaza doua parcari de biciclete securizate tip BBOX, amplasate la Shopping Center Timisoara. Aceste facilitati vin in sprijinul comunitatii locale, promovand un mod de viata sustenabil si mobilitatea urbana eco-friendly.Cresterea utilizarii bicicletelor ca mijloc de transport urban depinde in mare masura de disponibilitatea unor facilitati de parcare sigure si convenabile. Parcarile securizate de tip BBOX ofera o solutie ... citește toată știrea