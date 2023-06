Primaria a pierdut lupta cu balariile din Timisoara. Aproape oriunde mergi in oras, spatiile verzi de-a lungul strazilor, mai ales cele aflate mai departe de centru orasului sunt coplesite cu ierburi si scaieti inalte cat omul.Un caz mai socant este Parcul Civic, din spatele Bega Shopping Center (foto), aflat chiar in zona centrala. Ca timisorean sau ca turist ti-e frica sa si intri in acest parc, devenit o adevarata jungla urbana.Brantner spune ca nu are nicio legatura cu acel spatiu. E o ... citeste toata stirea