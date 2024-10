Parintele Constantin Necula va conferentia la UAV

Invitat in cadrul conferintei organizate de Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale, parintele Constantin Necula va sustine ONLINE prezentarea cu tema "Mai este cu putinta un dialog mediat de teologie?". Evenimentul, deschis publicului larg, va avea loc in sala festiva din complexul M al UAV, luni, 14 octombrie, de la ora 12:00.Conferinta se desfasoara in cadrul proiectului "Autostrada de Stiinte Umaniste si Sociale - ASUS", sustinut de Consiliul Judetean Arad prin Centrul ... citește toată știrea