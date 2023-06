Plenul reunit al celor doua camere ale Legislativului au eliminat, luni, pensiilor parlamentarilor. In favoare au votat 382 deputati si senatori, iar trei s-au abtinut, informeaza Mediafax."Votul de azi are o semnificatie aparte pentru intreaga clasa politica. Mesajul lui este ca incepem reforma pensiilor speciale cu noi insine. Aratam in acest fel ca avem vointa si determinarea sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor, inainte de a face acelasi lucru cu alte categorii de pensii ... citeste toata stirea