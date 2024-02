Parta are bugetul aprobat pe 2024

In prezenta primarului Daniel Dragan, Consiliul Local Parta a aprobat bugetul pe anul 2024, in ultima sedinta din luna februarie.Bugetul pe care comuna Parta se poate baza in 2024 va fi in suma de 25.362.730 lei, structurat pe partea de functionare in suma de 6. 339.000 lei, pe partea de dezvoltare sustinuta din bugetul propriu al comunei cu suma de 2.752.000 lei.Partea de fonduri nerambursabile se ridica la suma de 16. 271000 lei."In total, suma este de 25.362.730. Sunt bani estimatii ... citește toată știrea