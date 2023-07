In weekend-ul acesta, 21 -22 -23 iulie, are loc in cartierul Elisabetin din Timisoara, premiera ultimei parti a trilogiei de teatru imersiv creata de regizoarea Ana Margineanu si dramaturgul Peca Stefan.Gazda spectacolului este Universitatea Politehnica Timisoara.Ampla manifestare culturala are loc dupa ce s-a bucurat de un mare succes in cartierele Iosefin si Fabric.E o reteta teatrala inedita aplicata inclusiv in SUA de regizoarei Ana Margineanu si Peca Stefan.Ana Margineanu a explicat, ... citeste toata stirea