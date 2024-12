Pasaj rutier spectaculos pe sub pista Aeroportului Timisoara pentru drumul de legatura cu Autostrada A1

Compania de Drumuri a lansat in licitatie studiul de fezabilitate pentru largirea la 4 benzi a Centurii Timisoara Nord, tronsonul de 12,6 kilometri construit in 2010. Centura Timisoara Nord face legatura intre DN 6 si DN 69, are o medie de 11589 autovehicule/zi (conform recensamantului de trafic al CNAIR-CESTRIN din 2022), iar datele de trafic de perspectiva arata ca va ajunge la 23.584 autovehicule/zi, potrivit datelor din documentatia de licitatie. Pe langa tronsonul de nord al Centurii ... citește toată știrea