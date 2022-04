Pastile tinerilor, in a treia zi a Praznicului Invierii, in Caras Severin

Marti 26 aprilie, dupa doi ani de pauza, una dintre cele mai frumoase manifestari organizate de catre ATOR Banatul de Munte - "Pastile tinerilor", a fost organizata in Parohia Maureni, din judetul Caras Severin, in cea de-a treia zi a Praznicului Invierii Domnului.Evenimentul, care a avut in centrul sau Sfanta Liturghie, a reunit peste 60 de tineri, membri ai asociatiei, din mai multe zone ale eparhiei, respectiv: Valea Bistrei, Caransebes, Oravita, Resita, Moniom si din localitatea gazda ... citeste toata stirea