Heritage Film Festival debuteaza cu entuziasm, aducand publicului timisorean o experienta cinematografica de neuitat in perioada 10-12 noiembrie la HEI - House of European Institutes si CRAFT - Centrul Regional de Afaceri Timisoara.Heritage Film Festival aduce in prim plan proiectii de filme de patrimoniu din Romania, Grecia, Lituania, Germania si Polonia in perioada 10-12 noiembrie, filme ce ilustreaza evolutia cinematografiei europene. Intrarea la eveniment este libera.Heritage Film ... citeste toata stirea