Patrimoniul sub reflectoare/Spotlight Heritage Timisoara, finalist al Premiilor ECTN 2024!

Universitatea Politehnica Timisoara, prin Departamentul de ID/IFR si Educatie digitala, are are bucuria de a anunta selectarea si intrarea in finala a proiectului cultural Patrimoniul sub reflectoare/ Spotlight Heritage Timisoara, parte a Programului Cultural Timisoara 2023 Capitala Europeana a Culturii, la Premiile ECTN 2024 - sectiunea Progresele digitalizarii si tranzitia digitala in turismul cultural inteligent si durabil!Ultimii 6 ani au reprezentat pentru proiectul Patrimoniul sub ... citește toată știrea