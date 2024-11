"Patriot", de Alexei Navalnii, o carte de memorii care nu as fi vrut sa se termine vreodata!

ContraeditorialMotto"Trebuie sa facem ceea ce se tem ei - sa spunem adevarul, sa raspandim adevarul. Este cea mai puternica arma impotriva acestui regim de mincinosi, hoti si ipocriti. Toata lumea are aceasta arma. Asa ca folositi-va de ea."Alexei Navalnii, "Patriot", 16 iunie 2023 pg. 461.Volumul de memorii "Patriot", scris de Alexei Navalnii, a aparut la sfarsitul lunii octombrie 2024, concomitent, in peste douazeci de editii, in intreaga lume libera a planetei. Spre cinstea Editurii ... citește toată știrea