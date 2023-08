Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga, judetul Timis, au depistat patru cetateni din India si Sri Lanka, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, cu ajutorul unui cetatean roman.In data de 26.08.2023, in jurul orei 23.20, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga - I.T.P.F. Timisoara au declansat o actiune specific pe linia combaterii migratiei ilegale in urma careia au oprit pentru control, pe comunicatia DN59C, ... citeste toata stirea