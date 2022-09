Patru persoane retinute pentru trafic de droguri de risc, dupa ce DIICOT a descoperit un laborator in care plantele erau pregatite pentru vanzare

Cele patru persoane audiate la DIICOT Timisoara in dosarul de trafic de droguri de risc - patru barbati cu varste cuprinse intre 31 si 58 de ani - au fost retinute. In urma perchezitiilor care au avut loc miercuri, politistii si procurorii DIICOT au gasit plante de cannabis, dar si un adevarat laborator in care erau pregatite plantele pentru a fi vandute.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timisoara, au facut 6 perchezitii ... citeste toata stirea