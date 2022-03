Patru puncte de autorecenzare asistata, la Lugoj

A inceput Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania, iar in perioada 14 martie - 15 mai 2022 are loc etapa de autorecenzare asistata (ARA), o actiune prin care inregistrarea informatiilor cuprinse in programul de observare al recensamantului pentru o anumita unitate statistica este efectuata de catre persoana insasi, cu sprijinul unui recenzor. Pentru autorecenzarea asistata din municipiul Lugoj au fost recrutati, selectati si instruiti un numar de 8 recenzori ARA, care isi vor ... citeste toata stirea