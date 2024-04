Pe urmele germanilor in Banat cu scriitorul si sociologul Anton Sterbling la Universitatea Politehnica din Timisoara

La doi ani de la simpozionul dedicat celebrarii a 50 de ani de la infiintarea Grupului de Actiune Banat, scriitorul, profesorul si sociologul Anton Sterbling, nascut in 1953, la Sannicolau Mare, revine la Universitatea Politehnica din Timisoara.Miercuri, 24 aprilie 2024, la ora 16:00, va avea loc in amfiteatrul K1, la Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara (bdul. Vasile Parvan nr. 2 B) conferinta Auf den Spuren der Deutschen im Banat - Aufbruch in die Moderne (Pe urmele ... citește toată știrea