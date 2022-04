Pensiile din Timis, mai mici decat cele din Caras si Hunedoara

Capitala si judetul Hunedoara sunt singurele zone din tara in care pensia medie a trecut de 400 de euro in 2021. Ca numar de pensionari, Bucuresti si Hunedoara concentreaza circa 13% din totalul pensionarilor din Romania. Cele mai mici pensii au fost in Botosani, Giurgiu si Vrancea- sub 1300 de lei (circa 260 de euro), potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica.Topul judetelor dupa pensia medie neta:Mai jos aveti topul judetelor dupa ponderea numarului de pensionari ... citeste toata stirea