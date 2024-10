Perchezitii DNA la Consiliul Judetean Caras-Severin si la Spitalul Judetean Resita

Procurorii DNA au descins, luni, la Consiliul Judetean Caras-Severin si la Spitalul Judetean Resita de unde ridica documente, intr-un dosar in care este cercetata vanzarea unui aparat RMN cu suma de 10.000 de euro, afirma surse judiciare.Aparatul RMN ar fi fost vandut, sustin surse din randul anchetatorilor, in timpul conducerii anterioare a Spitalului Judetean Resita, cu suma de 10.000 de euro, in ciuda faptului ca proprietarul aparatului era Consiliul Judetean Caras-Severin si nu ... citește toată știrea