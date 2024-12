Perchezitii in Timis si ale patru judete in legatura cu comemorarea liderului Miscarii Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Cine sunt vizati

Noua perchezitii au loc smbata dimineata, in Ilfov, Neamt, Maramures, Timis si Salaj in legatura cu comemorarea liderului Miscarii Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, in 30 noiembrie, la Tancabesti. Printre cei vizati se afla Serban Suru, care se autoproclama seful Miscarii Legionare din Romania, un alt barbat, organizatorul activitatii de comemorare, dar si sotia acestuia."Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov a efectuat 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a ... citește toată știrea