Perchezitii in Timisoara. Trei tineri, dusi la audieri, fiind acuzati ca au distribuit droguri de risc si mare risc

Trei perchezitii domiciliare la persoane banuite ca, in ultimii doi ani, ar fi distribuit amfetamina, ecstasy si cannabis in Timisoara au fost efectuate, joi, de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timisoara. In urma perchezitiilor, trei persoane cu varste intre 23 si 25 de ani au fost duse la audieri,"Joi, 11 august, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate ... citeste toata stirea