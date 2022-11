Perchezitii intr-un dosar de inselaciune si uz de fals, cu dosare de pensionare pentru limita de varsta

Politistii si procurorii din Arad instrumenteaza un dosar de inselaciune si uz de fals, mai multe persoane fiind suspectate ca, inca din 2009, prin folosirea de documente false, ar fost intocmit dosare de pensionare pentru limita de varsta."Politistii S.I.C.E., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care unul la o entitate publica, si 3 mandate de aducere, intr-un dosar penal in ... citeste toata stirea