Perchezitii la firme si persoane fizice banuite ca au tranzactionat prin conturi bancare sume mari de bani care ar fi provenit din infractiuni

Politistii si procurorii fac, luni, 17 perchezitii in judetele Arges si Arad, intr-un dosar de spalare a banilor. Mai multe firme si persoane fizice sunt banuite ca, in perioada 2019 - 2022, au tranzactionat prin conturi bancare sume mari de bani care ar fi provenit din infractiuni. Anchetatorii au documentat pana acum tranzactionarea a aproape 7 milioane de lei."Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges,