Peste 10 000 de tineri si profesionisti in cautarea unui loc de munca si 500 de manageri de top, specialisti in recrutare sau directori HR vor fi prezenti in cadrul evenimentelor fizice Angajatori de TOP. Conform studiului Piata fortei de munca Hipo.ro in 2023, cel mai important criteriu din punct de vedere al angajatorilor pentru selectia candidatilor profesionisti este experienta relevanta intr-un job anterior (69.8%), iar pentru alegerea celor tineri, cunoasterea limbii engleze (58.7%). Pe ... citeste toata stirea