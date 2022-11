Peste 10.000 de vaci au disparut din Arad, in 2022

Criza furajelor provocata de seceta fara precedent din vara acestui an care a parjolit toate pajistile si a distrus porumbul pentru siloz a avut efecte dramatice asupra sectorului zootehnic, din judetul Arad, in 2022.Ioan Martin, directorul Directiei Agricole Arad, a spus ca aici au contribuit si preturile foarte mari la cereale, cauzate de razboiul din Ucraina. Prin urmare, numarul bovinelor este in scadere dramatica. In 2022, a ajuns la 40.000, dupa ce in 2021, existau peste 50.000 de vaci. ... citeste toata stirea