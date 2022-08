Peste 100 de migranti afro-asiatici, gasiti in urma unor controale, la Timisoara, in doar o saptamana

Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratul de Politie a Judetului Timis, Serviciul pentru Imigrari Timis, lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis si ai Gruparii Mobile de Jandarmi Timisoara au depistat, in perioada 22.08-26.08.2022, in cadrul actiunilor desfasurate in sistem integrat pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale pe raza municipiului Timisoara, ... citeste toata stirea