Peste 140 de locuri sustinute de Continental in cadrul scolii profesionale in sistem dual in Carei, Sibiu si Timisoara in urmatorul an scolar

Sediile Continental din Carei, Sibiu si Timisoara se pregatesc pentru o noua promotie de elevi pe care sa-i instruiasca intr-o meserie in cadrul scolii profesionale in sistem dual. Pentru anul scolar 2022 - 2023, acestea ofera peste 140 de locuri tinerilor care doresc sa devina meseriasii de maine. De la an la an, elevii vor deprinde abilitatile necesare unei profesii pe care o vor practica apoi in industria auto pentru a pune viitorul in miscare.Compania Continental se numara, inca din anul ... citeste toata stirea