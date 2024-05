Peste 200 de politisti vor fi pe strazi de 1 mai si sarbatorile de Pasti. Recomandarile IPJ Timis

Inspectoratul de Politie Judetean Timis va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure, in siguranta, de Ziua de 1 Mai si de Sfintele Sarbatori Pascale.In perioada 1-6 mai 2024, pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, atat in zonele cu aflux mare de persoane, cat si in proximitatea lacasurilor de cult, peste 200 de politisti vor actiona zilnic, impreuna cu celelalte institutii ale statului cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice.Astfel, vor fi asigurate ... citește toată știrea