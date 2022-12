Peste 25 de tone de deseuri, din Germania, Italia si Austria, oprite in vestul tarii, la intrarea in Romania

Peste 25 de tone de deseuri constand in anvelope, mobilier, panouri solare, electrocasnice, imbracaminte si incaltaminte, toate uzate, au fost oprite la intrarea in Romania, la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. Deseurile veneau din tari precum Germania, Italia sau Austria. Politistii de frontiera de la Bors II (judetul Bihor) si Nadlac II (judetul Arad), impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor si Arad din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in ... citeste toata stirea