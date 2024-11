Peste 300 de tineri timisoreni au luat parte intr-un program de imbunatatire a sanatatii mintale prin ateliere, excursii in natura si voluntariat

Pentru a duce in discutie si gasi solutii la provocarile actuale ale tinerilor, Asociatia LOGS a implementat in perioada Iulie - Octombrie 2024, proiectul BETTER - Tineri pentru sanatate mintala, o initiativa menita sa aduca imbunatatiri in sanatatea mintala in viata tinerilor din Timisoara, in special cei din comunitatile defavorizate, expusi riscului de excluziune sociala, concentrandu-se pe sanatatea lor mintala si dezvoltarea rezilientei in fata dificultatilor zilnice.Peste 300 de tineri ... citește toată știrea