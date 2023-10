Festivalul International de Literatura de la Timisoara (FILTM), ajuns la cea de-a XII-a editie, se va desfasura, in perioada 25 - 28 octombrie a.c., sub motto-ul Literatura. Arie protejata. Cele 14 evenimente incluse in program vor avea loc in Timisoara, dar si in 4 orase din zona: Jimbolia, Lugoj si Sannicolau Mare, din judetul Timis, si Resita, in Caras-Severin.Peste 40 de autori si autoare din Romania si alte 8 tari (Islanda, Germania, Elvetia, Israel, Anglia, Slovenia, Serbia si Republica ... citeste toata stirea