Peste 60 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de noua milioane de lei. Treizeci de persoane ar putea fi duse la audieri

Peste 60 de perchezitii au loc in judetele Bihor, Arad si Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de noua milioane de lei. Mai multe persoane sunt acuzate ca au creat un mecanism infractional complex in domeniul exploatarii si comercializarii de nisip, pietris sau balast. La finalul perchezitiilor treizeci de persoane ar putea fi duse la audieri.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Bihor au anuntat, vineri, ca politistii desfasoara 61 de perchezitii in ... citește toată știrea