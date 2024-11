Petrecere de nunta, la Teatrul National Timisoara

Au mai ramas cateva zile pana la prima iesire la rampa spectacolului Petrecerea de nunta, a carui premiera este programata duminica, 10 noiembrie 2024, la Sala Mare, cu incepere la ora 19. Plasat sub semnul spectacologiei europene, spectacolul Petrecerea de nunta creeaza o statie romaneasca in interiorul conceptului initiat de regizoarea Marie-Louise Bischofberger, privind recuperarea teatrala a unuia dintre marile spirite ale literaturii lumii, Guy de Maupassant.Aceasta teatralizare "in ... citește toată știrea