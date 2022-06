Piata asigurarilor marcheaza un record istoric pe fondul cresterii substantiale a concurentei, dar si a soliditatii sistemului

Primele Brute Subscrise (PBS) de societatile de asigurare din Romania, in primele trei luni ale anului 2022, au ajuns la aproape 4,66 miliarde de lei, cea mai mare valoare trimestriala inregistrata in istoria pietei de asigurari din Romania, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut.Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale au crescut cu 53,9%, in timp ce primele aferente asigurarilor de viata au urcat cu 16,1%. Motorul pietei continua sa ramana segmentul RCA, ... citeste toata stirea