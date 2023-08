Un perete din Timisoara a prins viata si culoare printr-o pictura murala realizata de artistul Flaviu Roua. Este al doilea an consecutiv in care CODRU Festival ofera comunitatii un dar care duce fiecare trecator cu gandul la natura si dezvaluie o parte din povestea conturata in jurul festivalului.Pictura murala este realizata in zona centrala (strada Gheorghe Lazar, nr. 24) pe o suprafata de 45 de metri patrati si a fost realizata in 10 zile."Lucrarea sta la baza unei metafore, contopirea a ... citeste toata stirea