Pictura prinde viata pe scena Muzeului National de Arta Timisoara! Tablouri vivante - "Caravaggio - pictorul luminii"- Spectacol in Sala Baroc a MNArT

In perioada 27 noiembrie - 1 decembrie 2024, Muzeul National de Arta Timisoara va invita la spectacolul intitulat "Caravaggio - pictorul luminii", ce va fi organizat in Sala Baroc, in contextul expozitiei "Luminile lui Caravaggio. Inceputul modernitatii in pictura europeana in colectia lui Roberto Longhi". Reprezentatia, bazata pe tehnica tableaux vivants, aduce in prim-plan unele dintre cele mai faimoase lucrari ale lui Caravaggio si artistilor din cercul sau.Evenimentul, realizat in