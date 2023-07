Politistii locali din cadrul Biroului Politia Pietelor au continuat actiunile in pietele din oras, organizate cu efective marite si cu sprijinul politistilor locali de la serviciile specializate.Oamenii legii au verificat modul in care se respecta legislatia pe diverse domenii de activitate, in astfel de zone special amenajate.In cursul zilei de joi au fost verificate Piata Girocului si Piata Doina, unde au fost constatate o serie de nereguli, de la neprezentarea documentelor de catre unii ... citeste toata stirea