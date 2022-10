Marilen Pirtea, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara si deputat liberal, are o reactie destul de categorica dupa ce in Piata Unirii a aparut o lucrare de arta realizata in jurul cuvantului "MUIEre". Rectorul spune ca acesta este "la granita foarte firava dintre experiment si caderea in ridicol"."La kilometrul zero al Timisoarei, intr-un spatiu public, apare o mostra de mesaj aflat la ... citeste toata stirea