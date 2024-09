Pirtea si Blaga sunt primii pe listele PNL Timis pentru Camera Deputatilor si Senat

Liberalii timiseni si-au stabilit candidatii considerati eligibili pentru alegerile parlamentare. Primii pe listele pentru Senat si Camera Deputatilor sunt, conform asteptarilor, mai interesant e de la pozitia a doua in jos.Asadar, Vasile Blaga, interimarul pus in fruntea filialei judetene PNL Timis, dupa demisia lui Alin Nica, care a reprezentat PNL pana in acest an in Parlamentul European, deschide lista pentru Senat, iar deputatul Marilen Gabriel Pirtea, rector al Universitatii de Vest din ... citește toată știrea