Primaria a amplasat pe cladirea Palatului Culturii din Timisoara o placa comemorativa care aminteste de atentatul terorist din 26 noiembrie 1938, cand patru persoane au murit si 72 au fost ranite. Atentatul a fost comis de un membru al Garzii de Fier, in timpul spectacolului "Cea parasita si baroana", sustinut de actrita evreica Sidy Thal."Astazi, in 26 noiembrie, sunt exact 85 de ani de cand in aceasta cladire a fost un atentat, in timpul unui spectacol in limba idis. In acest atentat au ... citeste toata stirea