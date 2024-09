Plangere prealabila impotriva concursurilor de angajare in Primaria Timisoara

Ultimele anunturi de angajari facute Primaria Municipiului Timisoara in ultimile zile sunt ilegale. Asta sustine Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Timisoara. Organizatia a depus si o plangere prealabila impotriva "actelor subsecvente emise in temeiul si ca efect al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 575/19.12.2023"."Concursurile de recrutare reprezinta acte subsecvente emise in temeiul si ca efect al HCLMT nr. 575/19.12.2023 privind modificarea si aprobarea ... citește toată știrea