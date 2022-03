Plantare CODRU! Veniti, duminica...!

Duminica, 13 martie, intre orele 10:00-18:00, timisorenii sunt invitati la o actiune de voluntariat in cadrul sesiunii de plantare CODRU, din padurea Bistra.Participarea este gratuita si inscrierea se face completand formularul: https://forms.gle/sciDG1Bnp5ciHXJX9."Am promis padurii ca ne vom intoarce. Dupa doi ani in care am fost tinuti in loc din cauza pandemiei, am repornit actiunile CODRU. Intentia noastra este conservarea si revitalizarea Padurii Bistra, prin aceasta actiune de ... citeste toata stirea