Planul de actiune "Deseuri 2024", in Timis. 9 infractiuni!

La data de 26.09.2024, sub coordonarea Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase si Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis din cadrul IPJ Timis, politistii din cadrul subunitatilor au actionat in judetul Timis, in vederea prevenirii si combaterii incalcarii legislatiei incidente domeniului protectiei mediului.In cadrul activitatilor au fost verificati 32 de operatori economici si 4 persoane fizice, fiind aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 7.500