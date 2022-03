Plata salariilor angajatii TMK-Artrom, intarziata din cauza sanctiunilor impotriva unor oameni de afaceri din Rusia

Plata salariilor pentru cei 2.400 de angajati ai TMK-Artrom a fost intarziata din cauza blocarii conturilor companiei in contextul sanctiunilor impotriva unor oameni de afaceri din Rusia iar sindicalistii sustin ca vor declansa proteste in strada daca salariatii nu vor primi banii pana vineri, potrivit presedintelui filialei Olt a CNS Cartel Alfa, Cristel Iotu.Sindicalistul a explicat ca societatea TMK-Artrom (producator de tevi metalice) a fost in imposibilitatea de a plati salariile ... citeste toata stirea