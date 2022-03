Platforma de ajutoare sustinuta cu parteneriate de intre Profi, Ministerul Agriculturii si Crucea Rosie

Inaugurata astazi, platforma www.profi.ro/ajutor-ucraina/ este o sansa pentru ca multi dintre cei peste o suta de mii de ucrainieni refugiati in Romania in ultimele zile sa gaseasca ajutorul de care au nevoie. Aici cererile celor care cauta ajutor se intalnesc cu ceea ce nu doar Profi, ci si fiecare dintre noi, oameni si firme deopotriva, ofera din suflet pentru a-i sprijini.Intuitiva si dezvoltata in limbile romana, ucrainiana, engleza si rusa, platforma face extrem de usoara comunicarea ... citeste toata stirea